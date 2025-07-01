Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу Ильи Варламова

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова, сообщила пресс-служба ведомства.





Варламов проходит по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иноaгентa и о распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Обвинение ему представлено заочно.





По результатам прокурорской проверки и предварительного расследования установлено, что блогер был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента в течение года, указали в ведомстве.





Однако Варламов продолжил публиковать в соцсетях материалы без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.





Кроме того, блогер на общедоступной платформе публично распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о ВС России, подчеркнули в прокуратуре.





Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Мещaнский районный суд, добавили в ведомстве. В отношении Варламова, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.