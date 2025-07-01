В России с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ

На всей территории России с 1 июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно постановлению правительства, в среднем по стране рост составил 11,9%, что превышает показатели прошлых лет: 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2023 году. Daily Storm собрал главное о прошедшей индексации тарифов.





Регионы с самым высоким ростом тарифов

Согласно утвержденным правительством нормативам, наибольший рост тарифов зафиксирован в Пермском крае (21,1%), Архангельской области (20%), Кузбассе (19,8%) и Северной Осетии (19,1%)





В числе таких регионов также Челябинская область (18%), Республика Мордовия (18%), Ингушетия (17,6%), Дагестан (17,5%), Республика Татарстан (17,5%) и Алтайский край (15,5%).





При этом правительство обозначило предельно допустимое отклонение от этих индексов в отдельных муниципалитетах. Данный показатель варьируется от 2,1% до 4,8% в зависимости от региона.





Регионы с самым низким ростом тарифов





Наименьшее подорожание ЖКУ произошло в Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%), Ханты-Мансийском (9%) и Ямало-Ненецком (9,2%) автономных округах.





Для каждого из указанных регионов также есть допустимое отклонение от индексов. Здесь оно составляет 2,1%.





Повышение тарифов в других регионах





Рост тарифов ЖКУ произошел и в других регионах. Так, в Москве плата увеличилась на 15%, в Подмосковье — до 13,3%, а в Санкт-Петербурге — до 14,6%. В Севастополе этот показатель предусмотрен на уровне 12,6%.





Почему произошло повышение тарифов





Повышение тарифов на ЖКУ является регулярной ежегодной процедурой, поясняли ранее в Минстрое. Индексация проводится в соответствии с уровнем инфляции и на основании показателей, заложенных в прогноз социально-экономического развития России, уточняли в ведомстве. Инфляция по итогам 2024 года составила 9,92%.





Контролировать рост платы будет ФАС





Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в целях недопущения необоснованного роста коммунальных тарифов обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы, говорится в заявлении ведомства.





В ФАС отметили, что глава каждого региона устанавливает свой индекс платежей на основании утвержденных правительством параметров. В связи с этим надзорное ведомство регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, учитываемых при формировании тарифов.





Нарушения при установлении тарифов в регионах строго пресекаются, подчеркнули в ФАС. Так, в 2024 году ведомство исключило из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей, которые не были экономически обоснованы, а в ряде регионов снизило уже установленные тарифы.