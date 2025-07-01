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В результате атаки на Ижевск есть погибшие
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Глава региона также сообщил о тяжелораненых undefined
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В результате атаки на Ижевск есть погибшие

Глава региона также сообщил о тяжелораненых

В результате атаки беспилотников на промышленное предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.


Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона. Бречалов отметил, что с пострадавшими работают психологи. Количество жертв и раненых глава Удмуртии не назвал.


После атаки БПЛА в Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля, сообщили в городской администрации. Аэропорт города также не приостановил работу. О временных ограничениях ранее сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.


ВСУ утром 1 июля атаковали с помощью беспилотников промышленное предприятие в Ижевске. Сотрудников эвакуировали, сообщалось о нескольких пострадавших. По данным СМИ, в результате начался пожар. На месте работают экстренные службы.

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#ижевск #погибшие #раненые
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