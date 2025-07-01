Несколько человек пострадали при атаке дронов по предприятию в Ижевске

Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников ВСУ, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.





Все оперативные службы выехали на место, добавил глава региона. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Бречалов уточнил, что сотрудников предприятия эвакуировали.





После атаки дрона на предприятии начался пожар, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Официально эта информация не подтверждена.





Незадолго до этого в Удмуртии объявили режим опасности атаки дронов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это сделано для обеспечения безопасности полетов.