Европа увеличила закупки российского газа через «Турецкий поток»

Поставки газа в страны Евросоюза (ЕС) по газопроводу «Турецкий поток» резко выросли в первом полугодии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).





С января по июнь 2025 года экспорт топлива увеличился на 7% год к году и составил 8,3 миллиарда кубометров. В январе и феврале поставки достигли рекордных 50,2 и 55,4 миллиона кубометров, что привело к росту на 27% в январе и на 30% в феврале по сравнению с прошлым годом.





Весной объемы экспорта по «Турецкому потоку» снизились, но с марта прокачка стабилизировалась на уровне прошлого года. В июне газопровод приостанавливал работу для планового ремонта, что также повлияло на среднесуточные показатели.





В настоящее время «Турецкий поток» остается единственным действующим маршрутом экспорта трубопроводного газа из России в ЕС. Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» и «Северному потоку», а также транзит через Украину были остановлены.