Иранская компания намерена полностью выкупить Астраханский порт

Иранская компания Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО «Астраханский порт», предложила другим совладельцам выкупить их акции, следует из сообщения российской компании.





В документе указано, что Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,34% обыкновенных и 48,71% привилегированных акций. В настоящий момент компания владеет 53,66% первых и 51,29% вторых соответственно.





При установленной стоимости в 37,8 тысячи рублей за бумагу, выкуп всех акций обошелся бы компании примерно в 437,5 миллиона рублей, отмечает РБК. «Мир Бизнес Банк», учрежденный иранским Bank Melli, предоставил банковскую гарантию на эту сумму, следует из документа.





ПАО «Астраханский порт» — важнейший перевалочный пункт по маршруту «Север — Юг», говорится на сайте компании. Грузы через него переправляются между странами Западной Европы и государствами бассейна Индийского океана.





В основном через порт в Россию поставляются грузы в контейнерах, продукты питания и цемент. На экспорт идут металл и изделия из него, лес, бумага, кокс и минеральные удобрения.