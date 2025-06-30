Россия ввела санкции против немецкой компании Daimler Truck

Правительство России ввело санкции в отношении немецкой компании Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group). Соответствующее постановление от 27 июня опубликовано на портале правовой информации.





В документе отмечается, что компания включена в перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры России.





Daimler Truck AG — немецкая автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в мире. Владеет такими брендами, как Mercedes-Benz, Fuso, Setra.





В конце марта 2022 года Daimler Truck заявила о приостановке деятельности в России, но об окончательном уходе с рынка тогда речи не шло. В феврале 2024 года Daimler Truck продала свои 15% акций в КАМАЗе, сообщил гендиректор российской компании Сергей Когогин.





Daimler Truck стала последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 года полностью вышли из российских активов.