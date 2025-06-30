Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина обвинили в хищении 32 миллионов рублей

Вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений области Рустэму Зайнуллину предъявлено обвинение в хищении не менее 32 миллионов рублей, сообщил ТАСС из зала суда.





По версии следствия, средства из бюджета были похищены при строительстве фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы России с Украиной. Отмечается, что Зайнуллин лично похитил минимум четыре миллиона рублей.





Зайнуллина задержали 21 июня, в тот же день ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На следующий день, 22 июня, вице-губернатора арестовали и отправили в СИЗО. Под стражей он пробудет до 20 августа.





Должность вице-губернатора Белгородской области Зайнуллин занимает с 2022 года. На посту он курирует земельные и имущественные отношения в регионе. До этого чиновник был советником главы региона.