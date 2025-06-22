Вице-губернатора Белгородской области задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Официально информация не подтверждалась.

Чиновника отправили в СИЗО вечером 21 июня, отметил собеседник агентства. Вместе с Зайнуллиным были задержаны два коммерсанта, суд изберет им меру пресечения 22 июня.

Белгородский блогер и предприниматель Андрей Маликов в своем Telegram-канале утверждает, что задержание вице-губернатора связано с расследованием по уголовным делам о злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений.

По данным Telegram-канала Mash, примерная сумма ущерба составляет 500 миллионов рублей. По предварительным данным, была завышена стоимость и совершены хищения при производстве железобетонных изделий.

Зайнуллин стал заместителем губернатора Белгородской области в 2022 году, он курирует в регионе имущественные и земельные отношения. В октябре 2024 года вице-губернатор вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород», созданный для защиты региона. После завершения службы Зайнуллин вернулся на государственную службу.

Установка оборонных сооружений в районах Белгородской области началась в октябре 2022 года. Губернатор Вячеслав Гладков в мае 2025 года сообщил, что проверка выявила нарушения при строительстве на 109 миллионов рублей, а подрядчики завышали объемы работ.