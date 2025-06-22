Глава Пентагона заявил об уничтожении ядерной программы Ирана

США уничтожили «ядерные амбиции» Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции по итогам ударов Вашингтона по иранским объектам.





Подготовка операции Соединенных Штатов, которая получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer), заняла недели, уточнил Хегсет. Он подчеркнул, что целью ударов не была «смена режима», американские военные не наносили удары по вооруженным силам или гражданскому населению.





По словам главы Пентагона, основная задача операции — достижение мира. Хегсет рассказал, что при атаке было задействовано более 125 самолетов, из которых семь — бомбардировщики B-2.





Министр обороны предупредил, что любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, «значительно превышающий по силе» ночные атаки. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран не должен обладать ядерным оружием, добавил Хегсет.





В ночь на 22 июня США атаковали Иран. Под удар попали завод по обогащению урана в Фордо, а также ядерные объекты в Нетензе и Исфахане.





Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Глава Белого дома пообещал, что если власти Ирана не заключат мир, то следующие удары будут еще более разрушительными.