США ударили по Ирану

В самом Иране после американских бомбардировок заявили, что оставляют за собой право на любые ответные действия в отношении агрессора. Исламская Республика Иран также запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с атаками США, передает ТАСС.





Самолеты ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по нескольким объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. В частности, использовались стратегические бомбардировщики В-2, несущие бомбы типа GBU-57. Эти боеприпасы созданы специально для поражения подземных сооружений. Утечек радиации после операции выявлено не было. Американцы также использовали ракеты для поражения целей, в том числе крылатые ракеты Tomahawk, указывает CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.





После этих атак американские СМИ вышли с заголовками по типу «США присоединились к войне против Ирана» (например, The New York Times). В самих Соединенных Штатах по-разному оценили действия Трампа. Так, демократы в американском парламенте выступили резко против новой войны. Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (демократ, от штата Нью-Йорк) на своей странице в соцсети Х написала, что Трамп пренебрег правилом обращения в Конгресс для начала новой войны, нарушил тем самым Конституцию США. Все это является основание для импичмента, считает Кортес.





В свою очередь сенатор Митч Макконнелл, республиканец из Кентукки, ранее критиковавший Трампа, на этот раз заявил, что США долго предупреждали Иран о возможности нападения, «использование этой возможности не является эскалацией войны — это благоразумный ответ поджигателям войны в Тегеране».





После ударов США по Ирану с обращением выступил также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он сказал, что все действия американских войск проходили «при полной координации» с израильскими военными.





Военная операция Израиля против Ирана началась 13 июня. Вооруженные силы двух стран обмениваются ракетно-бомбовыми ударами. Иранские военные также используют БПЛА. Израиль считает преступным политический режим в Иране и стремится уничтожить иранские ядерные объекты. В самом Иране действия Израиля называют агрессией.