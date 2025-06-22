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В Свердловской области в жилом доме взорвался газ
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Пострадали четыре человека undefined
Новости

В Свердловской области в жилом доме взорвался газ

Пострадали четыре человека

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в городе Серове Свердловской области, сообщил врио губернатора Денис Паслер.


По предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У одного мужчины зафиксировано 50-процентное поражение тела ожогами, уточнил глава региона.


Из дома эвакуировали 40 жителей. Для них организовали пункт временного размещения. Паслер добавил, что в результате происшествия разрушились балкон и кровля.


Взрыв произошел на верхнем этаже дома, отметили в МЧС. В результате ЧП повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир. Спасатели начали разбор конструкций. Местное издание E1.ru со ссылкой на очевидца пишет, что в соседнем доме также выбило стекла.

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#свердловская область #пострадавшие #взрыв газа
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