В Свердловской области в жилом доме взорвался газ

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в городе Серове Свердловской области, сообщил врио губернатора Денис Паслер.





По предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. У одного мужчины зафиксировано 50-процентное поражение тела ожогами, уточнил глава региона.





Из дома эвакуировали 40 жителей. Для них организовали пункт временного размещения. Паслер добавил, что в результате происшествия разрушились балкон и кровля.





Взрыв произошел на верхнем этаже дома, отметили в МЧС. В результате ЧП повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир. Спасатели начали разбор конструкций. Местное издание E1.ru со ссылкой на очевидца пишет, что в соседнем доме также выбило стекла.