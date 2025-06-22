«Времена и эпохи»: Средневековье в парке «Печатники»

В Печатниках собрались более 100 реконструкторов, в том числе из Японии, Китая, Сербии и Мексики. Иностранные гости не только воссоздают военную историю, но и знакомят людей с культурными традициями своих стран.





В программе мастер-классов были гончарное дело и дымковская игрушка. В качестве музыкального сопровождения — древнейший инструмент, волынка. Останки первой волынки найдены на территории Шумера, эти находки датированы 3000 годом до нашей эры.





Фестиваль «Времена и эпохи» проходил в столице с 11 по 15 июня. Он — часть проекта «Лето в Москве» и охватывает сразу 50 площадок. Подробности о фестивале и проекте «Московские сезоны» можно узнать на официальном сайте мероприятия.