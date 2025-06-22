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«Времена и эпохи»: Средневековье в парке «Печатники»
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Гости фестиваля увидели княжеские дворы и ремесленные слободы undefined
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«Времена и эпохи»: Средневековье в парке «Печатники»

Гости фестиваля увидели княжеские дворы и ремесленные слободы

На площадке фестиваля «Времена и эпохи» в Печатниках организаторы воссоздали атмосферу Северо-Восточной Руси XIII века. Именно тогда формировалась русская государственность.


Гости увидели княжеские дворы, ремесленные слободы и дипломатические лагеря. На площадке можно было узнать о военных традициях древнерусских дружин.

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В Печатниках собрались более 100 реконструкторов, в том числе из Японии, Китая, Сербии и Мексики. Иностранные гости не только воссоздают военную историю, но и знакомят людей с культурными традициями своих стран.


В программе мастер-классов были гончарное дело и дымковская игрушка. В качестве музыкального сопровождения — древнейший инструмент, волынка. Останки первой волынки найдены на территории Шумера, эти находки датированы 3000 годом до нашей эры.


Фестиваль «Времена и эпохи» проходил в столице с 11 по 15 июня. Он — часть проекта «Лето в Москве» и охватывает сразу 50 площадок. Подробности о фестивале и проекте «Московские сезоны» можно узнать на официальном сайте мероприятия.

#москва #фестиваль #времена и эпохи
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