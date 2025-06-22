Иран нанес ракетный удар по Израилю после атаки США

Иран атаковал Израиль после ударов США по его ядерным объектам, сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ). Силы ПВО Израиля работают над перехватом целей.





Ракеты и их осколки упали в десяти местах, в том числе в горном массиве Кармель на северо-западе Израиля, в Хайфе и Большом Тель-Авиве, приводит подробности телеканал Al Jazeera. По данным газеты Maariv, Иран выпустил по Израилю 40 ракет.





Кроме того, МИД Ирана обвинил Соединенные Штаты в планировании первых ударов Израиля по Исламской Республике, передает IRNA. Молчание мирового сообщества на фоне случившегося ставит мир под беспрецедентную угрозу, считают в иранском ведомстве.





В ночь на 22 июня США атаковали Иран. Под удар попали завод по обогащению урана в Фордо, а также ядерные объекты в Нетензе и Исфахане.





Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации назвал атаку «впечатляющим военным успехом». Глава Белого дома пообещал, что если власти Ирана не заключат мир, то следующие удары будут еще более разрушительными.