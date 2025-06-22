Гендиректор МАГАТЭ назначил экстренное заседание после ударов США по Ирану

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 23 июня проведет экстренное заседание совета управляющих из-за удара США по Ирану. Об этом написал глава организации Рафаэль Гросси в соцсети X.

При этом агентство не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране, по которым нанесли удары Соединенные Штаты.

Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии также сообщило в соцсети Х, что в странах Персидского залива повышения радиационного фона не зафиксировано.

Однако за 30 минут до заявления президента США Дональда Трампа об ударах система мониторинга пожаров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получила сигнал о значительном выбросе тепла в районе ядерного объекта в Фордо, пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает газета, подобные сигналы обычно фиксируются при бомбардировках или устойчивых пожарах, выделяющих интенсивное тепло.

Иранское агентство Fars утверждает, что ядерный объект в Фордо, подвергшийся атаке американской авиации, серьезных повреждений не получил. По данным The Washington Post (WP), иранцы могли вывезти уран с этого объекта за два дня до ракетного удара США.