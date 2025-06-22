МИД России назвал атаки США по Ирану безответственным решением

Атаки США на ядерные объекты Ирана являются «безответственным решением», заявил МИД России. В ведомстве подчеркнули, что Москва решительно осуждает произошедшее.

«Особую тревогу» вызывает то, что удары нанесла страна, которая является членом Совета безопасности ООН, отмечается в заявлении. МИД призвал отреагировать на атаку Совбез ООН и МАГАТЭ, которые должны дать реакцию «без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической «равноудаленностью».

В российском ведомстве отметили, что последствия атаки еще предстоит оценить, однако уже очевидно, что «начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп не планируют проводить беседу после американских ударов по Ирану. Однако она может быть по необходимости оперативно организована, добавил представитель Кремля.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что 22 июня он вылетит в Москву для встречи с Путиным. Трансляцию брифинга Аракчи вел иранский телеканал IRNA. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россию и Иран связывает стратегическое партнерство, поэтому они всегда консультируются друг с другом и координируют действия.