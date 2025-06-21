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ТАСС: Против экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова возбуждено еще одно дело о взятке
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Ее сумма составляет более 152 миллионов рублей, утверждает издание undefined
Новости

ТАСС: Против экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова возбуждено еще одно дело о взятке

Ее сумма составляет более 152 миллионов рублей, утверждает издание

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело — о получении взятки на сумму свыше 152 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.


«В отношении Тимура Иванова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», а также в отношении Александра Фомина по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.


Источник РИА Новости также рассказал, что в деле Иванова и Фомина «появился новый эпизод о взятке».


Вечером 23 апреля 2024 года Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что замминистра брал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Его арестовали. 

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#взятки #минобороны рф #тимур иванов
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