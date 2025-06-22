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В православной церкви в Дамаске произошел взрыв
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Не менее пяти человек погибли undefined
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В православной церкви в Дамаске произошел взрыв

Не менее пяти человек погибли

В греческой православной церкви Святого Илии в районе Дуэйла в Дамаске произошел взрыв, сообщает сирийское агентство Sana.


По предварительной информации, это мог быть теракт. Есть погибшие и раненные. В районе взрыва развернуты силы внутренней безопасности.


Телеканал Syria TV сообщает, что двое мужчин начали стрельбу по прихожанам церкви, после чего один из них подорвал себя. Агентство Reuters также пишет о террористе-смертнике.


По меньшей мере пять человек погибли, около 30 получили ранения, утверждает телеканал Al Hadath. К месту происшествия прибывают кареты скорой помощи, которые увозят раненых.

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#церковь #теракт #дамаск
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