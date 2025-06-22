В православной церкви в Дамаске произошел взрыв

В греческой православной церкви Святого Илии в районе Дуэйла в Дамаске произошел взрыв, сообщает сирийское агентство Sana.





По предварительной информации, это мог быть теракт. Есть погибшие и раненные. В районе взрыва развернуты силы внутренней безопасности.





Телеканал Syria TV сообщает, что двое мужчин начали стрельбу по прихожанам церкви, после чего один из них подорвал себя. Агентство Reuters также пишет о террористе-смертнике.





По меньшей мере пять человек погибли, около 30 получили ранения, утверждает телеканал Al Hadath. К месту происшествия прибывают кареты скорой помощи, которые увозят раненых.