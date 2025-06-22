Syria TV: При взрыве в церкве в Дамаске погибли 20 человек

В результате взрыва в греческой православной церкви Святого Илии в районе Дуэйла в Дамаске погибли 20 человек, сообщает сирийский телеканал Syria TV.





Агентство SANA со ссылкой на Минздрав Сирии сообщает о девяти жертвах. Ранения получили 53 мирных жителя. Им оказывается помощь.





В МВД Сирии уточнили, что террорист-смертник ворвался в церковь и открыл огонь, а затем взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой.





В ведомстве считают, что за взрывом стоит ИГ («Исламское государство», организация признана в России террористической и запрещена).