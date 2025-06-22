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Syria TV: При взрыве в церкве в Дамаске погибли 20 человек
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По данным сирийского МВД, за произошедшим стоит ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) undefined
Новости

Syria TV: При взрыве в церкве в Дамаске погибли 20 человек

По данным сирийского МВД, за произошедшим стоит ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ)

В результате взрыва в греческой православной церкви Святого Илии в районе Дуэйла в Дамаске погибли 20 человек, сообщает сирийский телеканал Syria TV.


Агентство SANA со ссылкой на Минздрав Сирии сообщает о девяти жертвах. Ранения получили 53 мирных жителя. Им оказывается помощь.


В МВД Сирии уточнили, что террорист-смертник ворвался в церковь и открыл огонь, а затем взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой.


В ведомстве считают, что за взрывом стоит ИГ («Исламское государство», организация признана в России террористической и запрещена).

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#церковь #теракт #дамаск #погибшие
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