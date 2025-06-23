Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

Россия в 2025 году планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Уже прорабатываются соответствующие проекты соглашений со странами, рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.





Проект соглашения об отмене виз с Мьянмой почти финализирован. Решение об отмене виз были подтверждены на уровне правительств, рассказал Кондратьев ТАСС.





Лидеры РФ и Мьянмы могут подписать документ на предстоящей встрече на Восточном экономическом форуме, отметил представитель Минэкономразвития. Он пройдет 3-6 сентября во Владивостоке.





Для России также очень важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией, добавил Никита Кондратьев. Благодаря этому турпоток из государств увеличится в два-три раза, рассчитывают в министерстве.