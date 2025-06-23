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Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана
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Аббас Аракчи уже прибыл в Москву undefined
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Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана

Аббас Аракчи уже прибыл в Москву

Президент России Владимир Путин 23 июня встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Об этом журналистам рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.


Вечером 22 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что Аракчи приехал в Москву.


Иранское агентство Tasnim сообщило, что глава МИД обсудит в России «региональные и международные события» с российскими высокопоставленными чиновниками и президентом.


В ночь на 22 июня США присоединились к атакам Израиля по Ирану и ударили по трем ключевым объектам ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен заключить с Вашингтоном ядерное соглашение, чтобы атаки не повторились.

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США ударили по Ирану

Президент Дональд Трамп заявил, что Америка будет и дальше бомбить Исламскую Республику, если та не откажется от атома 22 июня 2025
Dailystorm - США ударили по Ирану
#москва #мид #иран #владимир путин
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