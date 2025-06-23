Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин 23 июня встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Об этом журналистам рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.





Вечером 22 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что Аракчи приехал в Москву.





Иранское агентство Tasnim сообщило, что глава МИД обсудит в России «региональные и международные события» с российскими высокопоставленными чиновниками и президентом.





В ночь на 22 июня США присоединились к атакам Израиля по Ирану и ударили по трем ключевым объектам ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен заключить с Вашингтоном ядерное соглашение, чтобы атаки не повторились.