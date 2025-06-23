Сотрудницу АЛРОСА и ее сына задержали по подозрению в контрабанде алмазов

Сотрудницу компании АЛРОСА Валентину Матющенкову и ее сына Алексея задержали по подозрению в контрабанде алмазов предприятия. Вместе с Арменом Петросяном и Арманом Саакяном они отправляли драгоценные камни в Армению.





Обвиняемые похищали алмазы в АЛРОСА и контрабандой посылали их в Армению с сентября 2024-го по январь 2025 года, сообщает пресс-служба СКР.





Всех четверых подозреваемых задержали при попытке хищения очередной партии драгоценных камней стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей. Во время обысков в доме обвиняемых нашли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, которое хотели подменить на более дешевое, а также деньги и дорогую ювелирную продукцию.





Задержанных арестовали. Против них завели дело о краже и незаконном обороте драгоценных камней.