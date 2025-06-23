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Сотрудницу АЛРОСА и ее сына задержали по подозрению в контрабанде алмазов
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Драгоценные камни отправляли в Армению undefined
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Сотрудницу АЛРОСА и ее сына задержали по подозрению в контрабанде алмазов

Драгоценные камни отправляли в Армению

Сотрудницу компании АЛРОСА Валентину Матющенкову и ее сына Алексея задержали по подозрению в контрабанде алмазов предприятия. Вместе с Арменом Петросяном и Арманом Саакяном они отправляли драгоценные камни в Армению.


Обвиняемые похищали алмазы в АЛРОСА и контрабандой посылали их в Армению с сентября 2024-го по январь 2025 года, сообщает пресс-служба СКР.


Всех четверых подозреваемых задержали при попытке хищения очередной партии драгоценных камней стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей. Во время обысков в доме обвиняемых нашли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, которое хотели подменить на более дешевое, а также деньги и дорогую ювелирную продукцию.


Задержанных арестовали. Против них завели дело о краже и незаконном обороте драгоценных камней.

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