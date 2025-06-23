«Времена и эпохи»: Атмосфера периода правления Ярослава Мудрого в парке имени Юрия Лужкова

Ведущие мероприятия пригласили желающих посмотреть на костюмированные соревнования дружин в древнерусском стиле, а также узнать, как в древние времена работали кузнецы, гончары и другие мастера. Дети и взрослые участвовали в мастер-классах по мозаичному делу, а также изучали как на Руси красили ткани.





На фестиваль приехали реконструкторы из Китая, Сербии, Болгарии и Италии. Гости могли попробовать китайский бамбуковый чай, сфотографироваться в экипировке древнего азиатского воина, а также написать свое имя иероглифами.





Фестиваль «Времена и эпохи» проходил в столице с 11 по 15 июня в рамках проекта «Лето в Москве». В 2025 году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. На него съехались участники из разных российских регионов и из-за границы.



