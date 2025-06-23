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Путин назвал неспровоцированной агрессией удары по Ирану
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Глава государства встретился с главой иранского МИД Фото: Global Look Press / Комсомольская правда
Новости

Путин назвал неспровоцированной агрессией удары по Ирану

Глава государства встретился с главой иранского МИД

Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства назвал удары по исламской республике неспровоцированной агрессией, для которой нет никаких оснований и оправданий.


У Москвы и Тегерана давние и добрые отношения, напомнил Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости. Президент подчеркнул, что Россия предпринимает усилия, чтобы помочь иранскому народу.


Позиция Москвы о событиях на Ближнем Востоке хорошо известна и отражена в заявлении российского Министерства иностранных дел, добавил глава государства.


Ранее дипведомство решительно осудило атаки США по ядерным объектам в Иране и призвало прекратить агрессию против исламской республики. 


Соединенные Штаты в ночь на 22 июня присоединились к атакам Израиля по Ирану. Удар нанесли по трем ключевым объектам ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен заключить с Вашингтоном ядерное соглашение, чтобы атаки не повторились.

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Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана

Аббас Аракчи уже прибыл в Москву 23 июня 2025
Dailystorm - Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана
#сша #израиль #иран #владимир путин
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