Путин назвал неспровоцированной агрессией удары по Ирану

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства назвал удары по исламской республике неспровоцированной агрессией, для которой нет никаких оснований и оправданий.





У Москвы и Тегерана давние и добрые отношения, напомнил Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости. Президент подчеркнул, что Россия предпринимает усилия, чтобы помочь иранскому народу.





Позиция Москвы о событиях на Ближнем Востоке хорошо известна и отражена в заявлении российского Министерства иностранных дел, добавил глава государства.





Ранее дипведомство решительно осудило атаки США по ядерным объектам в Иране и призвало прекратить агрессию против исламской республики.





Соединенные Штаты в ночь на 22 июня присоединились к атакам Израиля по Ирану. Удар нанесли по трем ключевым объектам ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен заключить с Вашингтоном ядерное соглашение, чтобы атаки не повторились.