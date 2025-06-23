Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замглавы Минобороны Иванова

Прокуратура попросила Мосгорсуд приговорить бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к 14,5 года лишения свободы. Чиновника обвиняют в растрате и получении особо крупной взятки.





Для второго фигуранта дела — бывшего главы «Оборонлогистики» Антона Филатова — гособвинение попросило выбрать в качестве наказания 14 лет заключения. Об этом сообщает «Интерфакс».





Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Иванова и Филатова обвиняют в хищении денежных средств путем присвоения, а также в отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере.





Один из эпизодов дела связан с хищением 216 миллионов рублей при закупке в 2015 году на Кипре двух паромов для Керченской переправы. Другой — с хищением 3,9 миллиарда рублей «Интеркоммерцбанка» по фиктивным соглашениям на покупку и обмен валюты.





Кроме того, экс-замминистра обороны обвиняют в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей при проведении подрядных работ для ведомства. Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля 2024 года, а затем арестовали.