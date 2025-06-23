Осужденного за расчленение возлюбленной оштрафовали за мерч с отсылками к преступлению

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 60 тысяч рублей россиянина Виктора Коэна, осужденного ранее за расчленение возлюбленной, за продажу футболок с отсылками к преступлению. Об этом сообщает РИА Новости.





Коэн завел блог в соцсетях и продавал мерч. На футболках, которые он продавал, в том числе была надпись: «Мясорубка правосудия», а также фотографии его допроса. Следствие считает, что мужчина измельчил останки своей жертвы в мясорубке.





Суд признал блогера виновным в распространении в Сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство.





26-летняя Галина Колядзинская пропала без вести в ноябре 2011 года. В 2014 году по подозрению в ее убийстве был арестован ее сожитель Виктор Коэн.





Мужчина признался, что убил девушку во время ссоры, расчленил тело и сжег останки в лесу. В 2015 году его приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.





Сам Виктор Коэн затем отрицал обвинения и заявлял, что признался в убийстве под пытками. Он вышел на свободу в 2024 году и завел в соцсетях блог, в котором рассказывает о своем деле.