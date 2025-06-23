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Путин объявил о серийном производстве ракетного комплекса «Орешник»
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В ноябре 2024 года глава государства рассказал, что новые ракеты впервые использовали на СВО undefined
Новости

Путин объявил о серийном производстве ракетного комплекса «Орешник»

В ноябре 2024 года глава государства рассказал, что новые ракеты впервые использовали на СВО

Россия разворачивает серийное производство ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.


«Орешник» очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях, отметил президент. Его цитирует ТАСС. Российский лидер упомянул новое оружие впервые с февраля, во время проведения Форума будущих технологий.


Учитывая рост геополитической напряженности, власти будут и дальше принимать меры по укреплению безопасности России и ее союзников, сказал Путин.



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#ракета #владимир путин #орешник
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