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СКР назвал Украину заказчиком теракта в «Крокусе»
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Следователи завершили расследование дела undefined
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СКР назвал Украину заказчиком теракта в «Крокусе»

Следователи завершили расследование дела

Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Правоохранители назвали заказчиком теракта Украину. Во время трагедии погибли 144 человека.


Следствие установило, что теракт был спланирован в интересах украинских властей для дестабилизации политической ситуации в России. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пишет РИА Новости.


Подготовка к преступлению велась несколько месяцев. Теракт также планировался в развлекательном комплексе в Каспийске в Дагестане. Правоохранители заявили, что предотвратили это преступление.


Всего в деле 19 фигурантов. Часть из них приехали в Россию из-за рубежа, где они проходили подготовку. Обвиняемые члены террористической организации «Вилаят Хорасан» (афганское крыло «Исламского государства»*), а также их пособники и люди, вооружавшие террористов.


После теракта исполнители хотели скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области. Некоторых пособников задержали на границе России, когда они пытались покинуть страну.


22 марта 2024 года вооруженные террористы напали на концертный зал в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по людям, в здании начался пожар. Окончательно его потушили только на следующий день. Во время теракта и пожара погибли 144 человека, еще 551 пострадал.



*ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — организация признана в России террористической и запрещена

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#украина #скр #теракт #крокус сити холл
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