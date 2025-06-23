СКР назвал Украину заказчиком теракта в «Крокусе»

Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Правоохранители назвали заказчиком теракта Украину. Во время трагедии погибли 144 человека.





Следствие установило, что теракт был спланирован в интересах украинских властей для дестабилизации политической ситуации в России. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пишет РИА Новости.





Подготовка к преступлению велась несколько месяцев. Теракт также планировался в развлекательном комплексе в Каспийске в Дагестане. Правоохранители заявили, что предотвратили это преступление.





Всего в деле 19 фигурантов. Часть из них приехали в Россию из-за рубежа, где они проходили подготовку. Обвиняемые — члены террористической организации «Вилаят Хорасан» (афганское крыло «Исламского государства»*), а также их пособники и люди, вооружавшие террористов.





После теракта исполнители хотели скрыться на Украине, но их задержали в Брянской области. Некоторых пособников задержали на границе России, когда они пытались покинуть страну.





22 марта 2024 года вооруженные террористы напали на концертный зал в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по людям, в здании начался пожар. Окончательно его потушили только на следующий день. Во время теракта и пожара погибли 144 человека, еще 551 пострадал.









*ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — организация признана в России террористической и запрещена