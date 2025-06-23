Трамп ответил на пост Медведева о возможности поставок ядерного оружия рядом стран Ирану

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что некоторые страны были бы готовы передать Ирану ядерное оружие. В соцсети Truth Social он отметил, что такие слова не должны восприниматься легкомысленно.





«Слышал ли я, что бывший президент Медведев из России небрежно бросается словом на букву «Я» (ядерный!) и говорит, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно так сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал, и если это подтвердится, то, пожалуйста, дайте мне знать, немедленно», — написал Трамп в соцсети Truth Social.





Политик предположил, что Путин, вероятно, является «боссом» как раз потому, что избегает подобных заявлений.





В публикации американский лидер также заявил о запуске 30 ракет «Томагавк» с ядерных подводных лодок США. По его словам, все они достигли своих целей. Трамп назвал их «самым мощным и смертоносным» вооружением за все время. Он добавил, что оборудование ядерных подводных лодок США на 20 лет опережает уровень остальных стран.





22 июня Медведев опубликовал в Telegram-канале пост о последствиях удара США по Ирану. По его словам, политический режим Исламской Республики с «высокой степенью вероятности стал сильнее», а некоторые страны напрямую готовы поставить Тегерану ядерный боекомплект.





Кроме того, зампред Совбеза РФ усомнился в шансах Трампа получить Нобелевскую премию мира, «даже несмотря на всю продажность этой номинации».