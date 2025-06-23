Иран начал операцию «Известие победы» против баз США в Катаре и Ираке

Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке. Она получила название «Хорошая весть о победе» и стала ответом страны на «вопиющую военную агрессию США против мирных ядерных объектов Исламской Республики», сообщили в Корпусе стражей исламской революции.





В Вооруженных силах Ирана уточнили, что операция была осуществлена по решению Высшего совета национальной безопасности. Военные сообщили, что «ни при каких обстоятельствах не оставят без ответа посягательства на свою территориальную целостность, суверенитет и нацбезопасность».





Совет нацбезопасности Ирана заверил, что операции Тегерана «не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар и его народа». По данным The New York Times, Иран заранее предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу.





В МИД Катара заявили, что страна «решительно осуждает атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд». Произошедшее там назвали вопиющим нарушением суверенитета страны, международного права и устава ООН, а также уточнили, что оставляют за собой право на ответ, эквивалентный масштабу агрессии.





В дипведомстве призвали к немедленному прекращению всех военных действий и возвращению за стол переговоров. Там также сообщили, что жертв в результате ударов Ирана нет.





Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минобороны, системы ПВО Катара успешно отбили ракетную атаку. В министерстве отметили, что иранские удары не привели к жертвам и пострадавшим. КСИР же заявляет о том, что три ракеты поразили авиабазу Аль-Удейд.





Ранее в этот день Reuters сообщило, что Соединенные Штаты ожидают ответного удара Ирана в течение ближайших двух дней. По данным двух неназванных американских чиновников, Вашингтон все еще ищет дипломатическое решение, которое подтолкнет Тегеран к отказу от атак.