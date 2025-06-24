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Трамп заявил о полном прекращении огня между Ираном и Израилем
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Трамп заявил о полном прекращении огня между Ираном и Израилем

В Тегеране отметили, что пока никакого соглашения нет, в ЦАХАЛ сообщают о новом пуске ракет и о погибших

В Тегеране отметили, что пока никакого соглашения нет, в ЦАХАЛ сообщают о новом пуске ракет и о погибших undefined
Carlos Barria - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран «полностью согласились на полное и тотальное прекращение огня». По его словам, соглашения вступят в силу через шесть часов, когда страны завершат свои текущие, последние миссии. 


«На 24-й час весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны», — написал президент США в Truth Social.


По его словам, в течение каждого этапа прекращения огня стороны будут сохранять «мир и уважение». Президент США заочно поздравил страны с тем, что у них хватило «выдержки, мужества и ума» закончить 12-дневный конфликт.


«Эта война могла бы продолжаться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет! Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки и да благословит Бог весь мир!» — резюмировал политик.


Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» с просьбой о мире, и тогда он понял, что «время пришло».


Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что между Израилем и Ираном пока нет никакого соглашения. По его словам, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» до 04:00 по Тегерану, то Иран не намерен продолжать ответные действия.


Позже иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем. 


В ЦАХАЛ заявили о запуске ракет с иранской территории по городу Беэр-Шева. Телекомпания Kan утверждает, что снаряд попал в многоэтажку, погибли три человека. 


Также СМИ отмечают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху запретил комментировать возможное прекращение огня с Ираном. Он провел заседание кабинета безопасности в узком составе, пишет телеканал N12. 

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#израиль #иран #ближний восток #режим прекращения огня #дональд трамп
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