В Подмосковье беспилотник атаковал многоэтажку, пострадали мужчина и беременная женщина

В подмосковном Красногорске после попадания беспилотника загорелась квартира в многоэтажном доме на 17-м этаже. Эвакуировали 100 человек, среди них 30 детей.





Пострадали два человека — мужчина и беременная женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.





Еще два беспилотника были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал, уточнил глава Подмосковья.





Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки двух БПЛА на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.





Всего за ночь над регионами России сбиты 20 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны.