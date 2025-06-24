«Времена и эпохи»: музей под открытым небом в «Москино»

Праздник продолжался с 11 по 15 июня и стал частью проекта «Лето в Москве». Площадка в кинопарке «Москино» разделялась на несколько локаций. Например, «XVII век — эпоха перемен» и «Россия XVIII — начала XX века». На обеих было настолько интересно, что невозможно выбрать, какую посетить первой.





На одной площадке можно было узнать о восстании казаков под началом Богдана Хмельницкого и Русско-польской войне 1654-1667 годов. Вторая локация представляла собой музей под открытым небом, демонстрировавший богатство русской культуры через произведения искусства, предметы быта и выступления реконструкторов.





В этом году фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. Мероприятия посещали также гости из других регионов России. Здесь были и иностранцы. Весело и познавательно провели время представители нескольких поколений: от самых маленьких до граждан почтенного возраста. Всем было комфортно.





Подробнее о том, как прошел фестиваль «Времена и эпохи», можно узнать на официальном сайте проекта по ссылке. Чтобы окунуться в атмосферу праздника, можно посмотреть видеоролик.