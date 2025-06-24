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Под Тулой задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и его адвоката
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Предварительно, мужчина не хотел возвращать долг undefined
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Под Тулой задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и его адвоката

Предварительно, мужчина не хотел возвращать долг

Силовики задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и его адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.


Согласно версии следствия, новомосковский предприниматель не хотел отдавать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим. Мужчина предложил доехать до поселка и там передать деньги. 


Во время пути, находясь на заднем сидении машины, он выстрелил в голову адвокату и директору колледжа, а затем скрылся с места преступления.


23 июня в поселке Майский Узловского района были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями – Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Заведено уголовное дело. 

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#тульская область #задержание #убийство
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