Под Тулой задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и его адвоката

Силовики задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа и его адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.





Согласно версии следствия, новомосковский предприниматель не хотел отдавать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим. Мужчина предложил доехать до поселка и там передать деньги.





Во время пути, находясь на заднем сидении машины, он выстрелил в голову адвокату и директору колледжа, а затем скрылся с места преступления.





23 июня в поселке Майский Узловского района были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями – Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Заведено уголовное дело.