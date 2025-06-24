В Москве задержали мужчину, с силой кинувшего на пол двухлетнего мальчика

Мужчину, который напал на двухлетнего ребенка в московском аэропорту Шереметьево, задержали сотрудники транспортной полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Ранее сообщалось, что в Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии подошел к постороннему двухлетнему мальчику. Он взял его на руки, а затем с силой кинул на пол. Мальчик ударился головой и потерял сознание, писал Telegram-канал Baza.





Ребенку оказали первую помощь, затем его госпитализировали в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Врачи диагностировали пострадавшему мальчику ушиб головного мозга, он впал в кому.





По словам очевидцев, мужчина, совершивший преступление, был в неадекватном состоянии. Предварительно, он прилетел в Москву из Афганистана.