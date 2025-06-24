ФСБ: В Запорожской области трое россиян по заданию Украины готовили диверсию на газораспределительной сети

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Запорожской области троих россиян по подозрению в попытке диверсии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.





Они пытались подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске и были задержаны с поличным, указали в ведомстве. На месте преступления, а также по адресам проживания злоумышленников обнаружено самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, добавили в ЦОС.





Задержанные за подготовку диверсий в Запорожской области признали вину и раскаялись, подчеркнули в ФСБ России. Следственным отделом УФСБ в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на диверсию» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору».





Там заявили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения, отметили в ведомстве.