На саммите стран — членов НАТО звучат слова о возможном нападении России, чтобы мотивировать государства согласиться установить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





23 июня у генерального секретаря НАТО Марка Рютте спросили, на чем основана его оценка вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.





Он также подчеркнул, что «основная задача, одна из главных, это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса».





Песков отметил, что «поскольку нужно протащить решение о 5%, для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра, и с точки зрения функционеров НАТО, на роль монстра больше всего подходит наша страна».