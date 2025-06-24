Новости
Новости 18+
St
Песков объяснил, зачем НАТО изображает Россию как «исчадие ада»
18+
По его словам, РФ выбрали на роль монстра, чтобы «протащить» решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП undefined
Новости

Песков объяснил, зачем НАТО изображает Россию как «исчадие ада»

По его словам, РФ выбрали на роль монстра, чтобы «протащить» решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП

На саммите стран — членов НАТО звучат слова о возможном нападении России, чтобы мотивировать государства согласиться установить базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 


23 июня у генерального секретаря НАТО Марка Рютте спросили, на чем основана его оценка вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.


Он также подчеркнул, что «основная задача, одна из главных, это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса». 


Песков отметил, что «поскольку нужно протащить решение о 5%, для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра, и с точки зрения функционеров НАТО, на роль монстра больше всего подходит наша страна». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#нато #дмитрий песков #рютте
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...