«Они не знают, что они н**** делают»: Трамп резко высказался о действиях Ирана и Израиля

Президент США Дональд Трамп перед отъездом на саммит НАТО в Гааге в резкой форме заявил журналистам, что Израиль и Иран не знают, что делают, продолжая конфликт.





«Они не знают, что они н**** делают! (оригинал: They don’t know what the fuck they’re doing)», — заявил Трамп.





Позже он отметил, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.





«Все самолеты развернутся и направятся домой, одновременно сделав дружественный сигнал Ирану. Никто не пострадает, прекращение огня в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп на своей странице в Truth Social.





Иранское агентство ISNA сообщает, что Израиль нанес удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана. По словам очевидцев, были слышны взрывы.





Ранее Трамп заявил, что Иран и Израиль прекращают огонь. Он поблагодарил обе страны за это. Президент подчеркнул, что военные свернут свою деятельность уже в течение 12 часов.





Затем, по сообщению ЦАХАЛ, Иран ударил ракетами по Беэр-Шева, предварительно, несколько человек погибли. Израиль пообещал ответить на атаку.