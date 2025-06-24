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Израиль решил прекратить удары по Ирану после разговора Нетаньяху и Трампа
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По данным властей, президент США выразил глубокую признательность Тель-Авиву за достижение всех целей войны undefined
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Израиль решил прекратить удары по Ирану после разговора Нетаньяху и Трампа

По данным властей, президент США выразил глубокую признательность Тель-Авиву за достижение всех целей войны

Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану после телефонных переговоров премьера страны Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. 


Как сообщил в своем Telegram-канале советник премьера Дмитрий Гендельман, «Трамп выразил глубокую признательность Израилю за достижение всех целей войны, а также уверенность в прочности достигнутого режима прекращения огня». 


В канцелярии Нетаньяху уточнили: прекращение огня между Израилем и Ираном было назначено на 07:00 утра. 


В 03:00 ночи Израиль нанес «мощный удар в самом сердце Тегерана, поразив объекты, принадлежащие иранскому режиму, и ликвидировав сотни бойцов «Басидж» и сотрудников сил безопасности Ирана», утверждают власти страны. 


Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран «согласились на полное и тотальное прекращение огня».


Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» с просьбой о мире, и тогда он понял, что «время пришло».

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#израиль #иран #нетаньяху #дональд трамп
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