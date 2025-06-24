Израиль решил прекратить удары по Ирану после разговора Нетаньяху и Трампа

Израиль принял решение воздержаться от нанесения новых ударов по Ирану после телефонных переговоров премьера страны Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.





Как сообщил в своем Telegram-канале советник премьера Дмитрий Гендельман, «Трамп выразил глубокую признательность Израилю за достижение всех целей войны, а также уверенность в прочности достигнутого режима прекращения огня».





В канцелярии Нетаньяху уточнили: прекращение огня между Израилем и Ираном было назначено на 07:00 утра.





В 03:00 ночи Израиль нанес «мощный удар в самом сердце Тегерана, поразив объекты, принадлежащие иранскому режиму, и ликвидировав сотни бойцов «Басидж» и сотрудников сил безопасности Ирана», утверждают власти страны.





Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран «согласились на полное и тотальное прекращение огня».





Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран обратились к нему «почти одновременно» с просьбой о мире, и тогда он понял, что «время пришло».