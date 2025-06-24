Суд приговорил «королеву крипты» Битмаму к семи годам колонии за мошенничество в особо крупном размере

Суд приговорил Валерию Федякину (Битмама) к семи годам колонии. Ее признали виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор просил для «королевы крипты» 10 лет.
Установлено, что Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, но по факту присваивала себе эти средства. Следствие оценивает ущерб от ее действий в 2,2 миллиарда рублей.
Сама женщина заявила, что стала жертвой деловых партнеров, которые забрали все средства из кассы компании (40 миллионов долларов), а всю ответственность переложили на нее.
Федякину задержали в Москве в сентябре 2023 года. Как писал Telegram-канал Baza, Битмама взяла у своего знакомого 6,7 миллиарда рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала.
Федякину обвинили в организации финансовой пирамиды. Утверждалось, что она выводила многомиллионные средства за рубеж в обход валютного контроля и ограничений, а наличные переводила в криптовалюту, которая хранилась на ее криптокошельке в ОАЭ.