Трамп заявил, что надеется на заключение сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение сделки с Россией. Таким образом он отреагировал на упоминание России в коммюнике, которое должно быть принято по итогам саммита НАТО в Гааге.





«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» — рассказал Трамп на борту своего самолета во время поездки в Гаагу.





Американский президент в ответ заявил, что ему «не нужна помощь с Ираном».





«Мне нужна помощь с вами. И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — добавил Трамп, цитируя свой диалог с Путиным.





Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня. Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. По его итогам президент США заявил, что он и Путин считают необходимым завершение конфликта между Ираном и Израилем.