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Трамп заявил, что надеется на заключение сделки с Россией
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По словам американского лидера, Путин звонил ему и предлагал «помощь с Ираном» undefined
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Трамп заявил, что надеется на заключение сделки с Россией

По словам американского лидера, Путин звонил ему и предлагал «помощь с Ираном»

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение сделки с Россией. Таким образом он отреагировал на упоминание России в коммюнике, которое должно быть принято по итогам саммита НАТО в Гааге.


«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» — рассказал Трамп на борту своего самолета во время поездки в Гаагу.


Американский президент в ответ заявил, что ему «не нужна помощь с Ираном».


«Мне нужна помощь с вами. И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — добавил Трамп, цитируя свой диалог с Путиным. 


Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня. Одной из тем диалога стала ситуация на Ближнем Востоке. По его итогам президент США заявил, что он и Путин считают необходимым завершение конфликта между Ираном и Израилем. 

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