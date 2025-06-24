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Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста поезда Мишина
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Благодаря ему, были спасены сотни пассажиров undefined
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Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста поезда Мишина

Благодаря ему, были спасены сотни пассажиров

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста. Павла Мишина наградили с формулировкой «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».


Мишин управлял поездом № 86 Климов — Москва. Заметив разрушенный мост на путях, мужчина успел экстренно снизить скорость и приказал помощнику покинуть кабину. Благодаря его действиям были спасены сотни людей.


В результате теракта, произошедшего в Брянской области в ночь на 1 июня, пострадали 120 человека, включая пятерых детей. 


Погибли семь человек, в том числе мать пятимесячного ребенка. У Мишина остались жена, шестилетняя дочь и трехлетний сын.

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#владимир путин #брянская область #машинист #орден мужества
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