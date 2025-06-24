Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста поезда Мишина

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего под Брянском машиниста. Павла Мишина наградили с формулировкой «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».





Мишин управлял поездом № 86 Климов — Москва. Заметив разрушенный мост на путях, мужчина успел экстренно снизить скорость и приказал помощнику покинуть кабину. Благодаря его действиям были спасены сотни людей.





В результате теракта, произошедшего в Брянской области в ночь на 1 июня, пострадали 120 человека, включая пятерых детей.





Погибли семь человек, в том числе мать пятимесячного ребенка. У Мишина остались жена, шестилетняя дочь и трехлетний сын.