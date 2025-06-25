В Таганроге дрон ударил по спорткомплексу, начался пожар

В результате атаки БПЛА частично разрушен спорткомплекс в Таганроге, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В комплексе «Авангард» загорелась кровля здания на площади 30 квадратных метров, разрушена стена.





Также повреждено остекление в лицее №28 и двух многоквартирных домах, на одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи, уточнил Слюсарь.





В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту. Повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Обошлось без пострадавших.





С вечера 24 июня над Ростовской областью было сбито семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.





Всего силы ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников над регионами России. Семь дронов нейтрализованы над Ростовской областью, два — над Курской, один — над Брянской, четыре — над Крымом, два — над Краснодарским краем, два — над Черным морем, заявили в Минобороны.