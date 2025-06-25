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«Времена и эпохи»: атмосфера Дикого Запада в «Москино»
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Здесь же можно было посмотреть реконструированные сражения и увидеть индейцев undefined
Новости

«Времена и эпохи»: атмосфера Дикого Запада в «Москино»

Здесь же можно было посмотреть реконструированные сражения и увидеть индейцев

Посетить развлекательный салун и научиться танцевать, как коренные жители Америки! В столице провели исторический фестиваль «Времена и эпохи», одна из площадок которого находилась в кинопарке «Москино». Праздник продолжался с 11 по 15 июня и подарил сотни новых открытий. 

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Сказать, что в «Москино» подготовили эпичную программу, значит не сказать ничего. Более 400 реконструкторов. 50 мастер-классов и интерактивных шоу. 10 грандиозных сражений, в которых задействована настоящая военная техника. 


В основе программы были четыре яркие исторические темы. Например, «Русские на Диком Западе в середине XIX века». На площадке реконструировали один из небольших городов Америки. Здесь можно было познакомиться с переселенцами, посетить офис Российско-американской компании и русскую школу, а также увидеть резервацию и лагерь для местных индейских племен. 


Фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. На мероприятия приезжали гости из других регионов России. Были и иностранцы. Весело и познавательно провели время представители нескольких поколений: от самых маленьких до граждан почтенного возраста. Всем было комфортно.  


Подробнее о том, как прошел фестиваль «Времена и эпохи», можно узнать на официальном сайте проекта, перейдя по ссылке. Чтобы окунуться в атмосферу праздника, можно посмотреть видеоролик. 

#москва #фестиваль #времена и эпохи
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