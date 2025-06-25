«Времена и эпохи»: атмосфера Дикого Запада в «Москино»

Сказать, что в «Москино» подготовили эпичную программу, значит не сказать ничего. Более 400 реконструкторов. 50 мастер-классов и интерактивных шоу. 10 грандиозных сражений, в которых задействована настоящая военная техника.





В основе программы были четыре яркие исторические темы. Например, «Русские на Диком Западе в середине XIX века». На площадке реконструировали один из небольших городов Америки. Здесь можно было познакомиться с переселенцами, посетить офис Российско-американской компании и русскую школу, а также увидеть резервацию и лагерь для местных индейских племен.





Фестиваль был посвящен Году защитника Отечества. На мероприятия приезжали гости из других регионов России. Были и иностранцы. Весело и познавательно провели время представители нескольких поколений: от самых маленьких до граждан почтенного возраста. Всем было комфортно.





Подробнее о том, как прошел фестиваль «Времена и эпохи», можно узнать на официальном сайте проекта, перейдя по ссылке. Чтобы окунуться в атмосферу праздника, можно посмотреть видеоролик.