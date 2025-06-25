ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии

Возбуждено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.





По заявлению российской спецслужбы, агенты Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) прибыли в Москву «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные». Какое задание им было поручено, в ФСБ не уточнили.





Задержанные дали признательные показания. Один из фигурантов рассказал, что в июне 2024 года его завербовал сотрудник Главного управления внешней разведки СИБ Александр Сырбу. Им сказали, что нужно вылететь в Москву на «важное задание».





Второго в конце июля 2023-го тоже завербовал Сырбу. Мужчину обучали проведению «тайниковых операций», сбору информации в отношении России, установлению контактов. В апреле 2025 года на встрече с Сырбу и еще одним человеком, Адрианом Попеску, обоим завербованным поручили выехать в столицу РФ.