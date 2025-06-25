Пашинян заявил о попытке захвата власти в Армении «криминальным духовенством»

В Армении силовики предотвратили попытку захвата власти со стороны «криминального олигархического духовенства». Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Он также опубликовал информацию от Следственного комитета республики. Утверждается, что «участники и лидеры движения под названием «Священная борьба» планировали осуществить террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении».
Позже стало известно, что в Армении задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба», архиепископа Баграта Галстаняна. Силовики провели обыски в домах Галстаняна и его соратников.
News.am пишет, что в на допрос к следователям также доставлены диакон Грайр, член Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Игорь Саркисян, бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян и депутат от блока «Армения» Артур Саркисян.