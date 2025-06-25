Пашинян заявил о попытке захвата власти в Армении «криминальным духовенством»

В Армении силовики предотвратили попытку захвата власти со стороны «криминального олигархического духовенства». Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.





Он также опубликовал информацию от Следственного комитета республики. Утверждается, что «участники и лидеры движения под названием «Священная борьба» планировали осуществить террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении».