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Пашинян заявил о попытке захвата власти в Армении «криминальным духовенством»
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Премьер назвал план злоумышленников «масштабным и зловещим» undefined
Новости

Пашинян заявил о попытке захвата власти в Армении «криминальным духовенством»

Премьер назвал план злоумышленников «масштабным и зловещим»

В Армении силовики предотвратили попытку захвата власти со стороны «криминального олигархического духовенства». Об этом в своих соцсетях сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.


Он также опубликовал информацию от Следственного комитета республики. Утверждается, что «участники и лидеры движения под названием «Священная борьба» планировали осуществить террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении».

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Позже стало известно, что в Армении задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба», архиепископа Баграта Галстаняна. Силовики провели обыски в домах Галстаняна и его соратников.


News.am пишет, что в на допрос к следователям также доставлены диакон Грайр, член Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Игорь Саркисян, бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян и депутат от блока «Армения» Артур Саркисян. 

#пашинян #армения #захват власти
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