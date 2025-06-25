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Силовики задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомедова
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Прошли обыски в его доме, а также по десяткам других адресов undefined
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Силовики задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомедова

Прошли обыски в его доме, а также по десяткам других адресов

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан по делу о хищениях после обысков в его доме. Об этом пишут РБК и ТАСС. 


Указано, что силовики пришли с обысками по десяткам адресов, в том числе у родных и коллег Магомедова, в администрации и его кабинете. Обыски в рамках дела проходят также в Москве и Санкт-Петербурге, утверждает РБК со ссылкой на источник. 


По данным РИА Новости, претензии к госсекретарю республики могут быть связаны с незаконной приватизацией ОАО «Дагнефтепродукт».


Магомедову 69 лет, он занимает пост госсекретаря Республики Дагестан с 2021 года. Ранее он был депутатом, входит в партию «Единая Россия». Канал «Жемчужина юга» называет чиновника «правой рукой» главы Дагестана. Кроме того, Магомедов — основатель футбольного клуба «Анжи». 

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