Получивших паспорт России могут начать лишать гражданства за сексуальное насилие

Получивших российский паспорт могут начать лишать гражданства за сексуальное насилие. Соответствующий законопроект был внесен для рассмотрения депутатами. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Документ предполагает расширение перечня оснований для аннулирования приобретенного гражданства.





Помимо совершения насильственных действий сексуального характера, включая преступления против несовершеннолетних, вводятся и другие причины для лишения гражданства. Среди них — публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда.





Также гражданства смогут лишать в случае оказания содействия решениям международных организаций, в которых Россия не участвует, либо иностранных государственных структур. Еще одним основанием может стать помощь противнику в действиях, направленных против безопасности страны, согласно статье 276.1 УК.





Кроме того, предусматривается лишение гражданства за распространение нацистской символики и атрибутики, что закреплено в статье 282.4 УК, а также за неправомерное воздействие на объекты критической информационной инфраструктуры.