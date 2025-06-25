ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военного в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали в Подмосковье двух граждан РФ, готовивших теракт в отношении российского военнослужащего. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ.





По версии ведомства, недалеко от одного из садоводческих товариществ были найдены двое мужчин, которые доставали из схрона самодельное взрывное устройство.





Бомбу он планировали использовать для теракта против одного из военнослужащих в Московском регионе. При задержании граждане «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы», рассказали в ФСБ.





В ведомстве уточнили, что злоумышленники действовали по заданию кураторов из Киева. Имя военного, на которого готовилось покушение, не сообщается.





Также силовики нашли пистолеты Макарова, боеприпасы к ним и средства связи с перепиской о планируемом нападении. Возбуждено уголовное дело.