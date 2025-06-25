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Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП
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Часть финансирования будет направлена Украине undefined
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Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП

Часть финансирования будет направлена Украине

Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на текст коммюнике.


Отмечается, что средства пойдут «на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора». 3,5% ВВП ежегодно страны НАТО будут выделять на оборону и наращивание потенциала альянса. 


Еще до 1,5% ВВП — для защиты критической инфраструктуры, обороны сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.


При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.


Саммит НАТО прошел в Гааге. На него прибыл в том числе и президент США Дональд Трамп, а также его украинский коллега Владимир Зеленский. Стороны допускали, что могут провести разговор на полях саммита. 

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