Страны НАТО утвердили повышение военных расходов до 5% ВВП

Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на текст коммюнике.





Отмечается, что средства пойдут «на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью, чтобы обеспечить выполнение индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей три Вашингтонского договора». 3,5% ВВП ежегодно страны НАТО будут выделять на оборону и наращивание потенциала альянса.





Еще до 1,5% ВВП — для защиты критической инфраструктуры, обороны сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.





При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.





Саммит НАТО прошел в Гааге. На него прибыл в том числе и президент США Дональд Трамп, а также его украинский коллега Владимир Зеленский. Стороны допускали, что могут провести разговор на полях саммита.